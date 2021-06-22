В Якутии пилота Ан-2 приговорили к 4 годам колонии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пилота самолета Ан-2 приговорили к 4 годам колонии за происшествие в августе 2019 года в Якутии. В результате столкновения самолета с горой два человека погибли, еще трое получили травмы. Об этом сообщили во вторник в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Пилот самолета Ан-2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц"). Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

30 августа 2019 года самолет летел с авиаплощадки Ус Хатын до села Суордах Верхоянского района Республики Саха (Якутия). 53-летний командир воздушного судна допустил столкновение с гористой поверхностью.

"Доказано, что он не учел наличие восходящих и нисходящих воздушных потоков в горной местности и неверно рассчитал безопасную высоту полета. В результате авиапроисшествия двое пассажиров погибли, еще трое граждан получили различные травмы", - уточнили в ведомстве.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что пилот не имел допуска к управлению воздушным транспортом, а также право на осуществление перевозки людей. "В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным, в содеянном раскаялся", - отметили в прокуратуре, добавив, что приговор в законную силу не вступил.