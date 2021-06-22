В Норильске и на Таймыре сняли режим ЧС, введенный после разлива ГСМ

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в мае 2020 года в Норильске и на Таймыре после разлива ГСМ на ТЭЦ-3, отменили. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

"Правительство Красноярского края отменило режим ЧС, который был установлен в мае прошлого года в Норильске и на Таймыре в связи с разливом нефтепродуктов", - сообщили в пресс-службе.

29 мая 2020 года в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом в городе Норильске на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошел разлив свыше 21 тыс. тонн топлива, которое затем попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что завершили три основных этапа по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в реку Амбарная, продолжают работы по переработке загрязненного грунта и сорбента, а также по рекультивации земель и водных объектов.