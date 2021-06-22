Суд перенес заседание по иску Навального о признании его склонным к побегу на 25 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы перенес на 25 июня заседание по иску к СИЗО -1 "Матросская Тишина" о признании Алексея Навального склонным к побегу, чтобы предоставить его адвокату возможность ознакомиться с материалами. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"В Преображенском районном суде Москвы было проведено судебное заседание по административному делу по иску Навального А. А. к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. В ходе судебного заседания стороной истца было заявлено ходатайство об истребовании видеозаписи заседания комиссии. Суд удовлетворил ходатайство административного истца, обязал административного ответчика представить запрашиваемую видеозапись. Судебное заседание было отложено на 25 июня на 15:00 мск",- сказали в пресс-службе.

Ранее адвокат осужденного Вадим Кобзев подал административный иск к СИЗО-1 "Матросская Тишина", принявшему решение о постановке на учет. Навальный находился в изоляторе до этапирования в колонию. Ранее суд отклонил аналогичный иск к колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.