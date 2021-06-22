В Сухуме подожгли машину бывшего вице-президента Абхазии

СУХУМ, 22 июня. /ТАСС/. Машина бывшего вице-президента Абхазии Виталия Габнии сгорела во вторник ночью в Сухуме, по предварительной версии, это поджог. Об этом ТАСС сообщил прокурор Сухума Алхас Агумава.

"Инцидент произошел 03:30 мск во дворе по месту проживания Габнии в Сухуме по проспекту Аиааира, 45. Машина сгорела частично. Как только от пожарного расчета в адрес следствия будет направлен акт о пожаре, будет видно, поджог это или нет, но, по предварительным данным и на основе материалов с камер наружного наблюдения, это, скорее всего, поджог", - сказал прокурор.

По словам Агумавы следственным отделом УВД по городу Сухум собран соответствующий материал, произведен осмотр места происшествия, проводится проверка.

Виталий Габния в паре с Раулем Хаджимбой в 2014 году был избран виде-президентом, в августе 2018 года он ушел с этого поста и в настоящее время руководит политической партией "Апсны".