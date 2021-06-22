В Москве задержана фигурант дела о нарушении санитарных норм депутат Людмила Штейн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн, которая проходит по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции протеста 27 января.

"Меня задержали у дома сотрудники второго спецполка. Из плюсов - автозак с кондиционером", - сообщила журналистам Штейн. По ее словам, полицейские везут ее в ОМВД "Арбат".

На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 27 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.