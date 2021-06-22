В Башкирии изъяли контрафактные сигареты на 19 млн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В Башкирии сотрудники полиции изъяли 180 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".

"Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами из ОМВД России по Белорецкому району перекрыт канал поставки в регион крупных партий сигарет без маркировки. Изъято более 180 тысяч пачек сигарет общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Контрабандистов задержали. Они ввозили сигареты в Башкирию из сопредельной страны через Челябинскую область. При обысках у них нашли 5 млн рублей, два нарезных ружья и более 200 патронов.

На шестерых человек завели уголовное дело по статье о перевозке и сбыте товаров без маркировки. Их отпустили под подписку о невыезде. Полиция разыскивает их сообщников.