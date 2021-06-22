В Воронеже жилой микрорайон остался без холодной воды

ТАСС, 22 июня. Коммунальная авария на трубопроводе стала причиной отключения холодного водоснабжения в Придонском микрорайоне Воронежа. Об этом во вторник сообщает пресс-служба "РВК-Воронеж".

"Специалисты "РВК-Воронеж" ведут работы по ликвидации последствий повреждения на чугунном водопроводе диаметром 300 мм. На время производства работ ограничено водоснабжение домов по улице Киселева, ул. 232 Стрелковой дивизии и улицы Папова, в микрорайоне Подклетное понижено давление", - говорится в сообщении. Всего в зону отключения попали 17 многоквартирных домов.

По данным ресурсоснабжающей организации, устранить аварию планируют вечером 22 июня. При необходимости будет организован подвоз технической воды.

В настоящий момент температура воздуха в Воронеже достигает плюс 35 градусов.