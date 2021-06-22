В Липецкой области пропали три ребенка

ТАСС, 22 июня. Поиски трех школьников от 12 до 13 лет, которые ушли из дома и не вернулись, ведутся в Липецкой области. По данному факту следователи начали доследственную проверку, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управлентя СК России по Липецкой области проводятся доследственные проверки по факту исчезновения двух школьников 12 и 13 лет из Липецка и 13-летней жительницы села Фащевка Грязинского района", - сообщает СК.

По данным следствия, днем 21 июня двое друзей ушли из домов в районе Сырского Рудника, до настоящего времени их местонахождение не установлено. Еще одна девочка 13 лет пропала в селе Фащевка Грязинского района, об ее исчезновении заявили родители. Это не первый самовольный уход девочки из дома. Для установления местонахождения детей организованы поисковые мероприятия.