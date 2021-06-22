Муниципальному депутату Людмиле Штейн грозит до 15 суток ареста за неповиновение полиции

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн, которая проходит по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции протеста 27 января, может быть арестована на срок до 15 суток за неповиновение полиции. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов.

"В отношении Штейн составлен протокол по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции"). Ей грозит до 15 суток ареста. Пока еще неясно, в чем выразилось это правонарушение по версии полицейских", - сказал Захватов.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 27 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.