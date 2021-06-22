В Сибае автомобиль с подростком за рулем столкнулся с маршруткой

ТАСС, 22 июня. Автомобиль под управлением 17-летнего подростка столкнулся с маршруткой в Сибае, в результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Башкирии.

"Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Пионерской. Столкнулись ВАЗ-21099, за рулем которого находился 17-летний подросток, и маршрутка, в салоне которой находились пять человек. По предварительным данным, в результате аварии пострадал несовершеннолетний водитель легковушки и кондуктор. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении несовершеннолетнего подростка будет составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Также материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для правовой оценки за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию подростка.