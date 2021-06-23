Житель Якутии, виновный в аварии с тремя погибшими, получил четыре года лишения свободы

ТАСС, 23 июня. Суд в Республике Саха (Якутия) приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в лобовом столкновении с микроавтобусом, что привело к гибели трех человек. Об этом в среду сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Авария с участием двух микроавтобусов произошла 28 августа 2020 года на федеральной дороге "Колыма" в Томпонском районе Якутии. В результате погибли три человека и восемь получили серьезные травмы. Для оказания помощи пострадавшим применялся вертолет санавиации.

"Подсудимый <…> двигаясь по федеральной автомобильной дороге "Колыма", выбрал небезопасную скорость движения, не учел недостаточную видимость и выехал на полосу встречного движения. В результате он совершил лобовое столкновение с автомобилем марки "Toyota Hiace", осуществляющим пассажирские перевозки по маршруту г. Якутск - п. Хандыга", - говорится в сообщении.

Автомобиль подсудимого был технически исправен, следует из материалов прокуратуры. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - следует из сообщения. Также он лишен права управления автомобилем в течение 2,6 года.