СМИ: шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Мексике

ТАСС, 23 июня. В Мексике по меньшей мере шестеро погибли, 16 человек пострадали в результате беспорядков в одной из тюрем штата Табаско. Об этом во вторник сообщила газета El Financiero.

По ее данным, во вторник в 18:00 по местному времени (02:00 среды мск) из тюрьмы поступило сообщение о насилии. Для устранения беспорядков на место происшествия прибыли сотрудники государственной и федеральной полиции, генеральной прокуратуры и национальной гвардии.

Со ссылкой на судебно-медицинскую службу сообщается о возможном увеличении числа жертв.

По предварительным данным, две группировки из числа заключенных развязали противостояние за контроль над учреждением, где отбывали наказание.