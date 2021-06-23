Житель Череповца получил условный срок за ложное сообщение о бомбе в детском саду

ВОЛОГДА, 23 июня. /ТАСС/. Житель Череповца осужден на три года и три месяца лишения свободы условно за ложное сообщение о бомбе в детском саду, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор в отношении 39-летнего Геннадия Чернова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - говорится в сообщении.

Как установил суд, вечером 11 марта 2021 года Чернов, находясь в нетрезвом состоянии, из квартиры на улице Менделеева в Череповце позвонил по номеру "051" в единую диспетчерскую службу города, в муниципальный центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и сообщил, что здание детского сада № 64 на той же улице якобы заминировано. В ходе проверки информация о готовящемся террористическом акте не подтвердилась. Своими действиями Чернов отвлек правоохранительные органы от обеспечения общественной безопасности, правопорядка и исполнения возложенных на них функций.

Чернов вину признал, дело слушалось в особом порядке. Чернов осужден условно с испытательным сроком на три с половиной года.