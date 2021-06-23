В ДТП в Адыгее погиб один человек

МАЙКОП, 23 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате ДТП, произошедшего около 01:50 мск в среду на въезде в республиканский центр Адыгеи - Майкоп, сообщила пресс-служба МВД по региону.

"Установлено, что 23-летний житель города Лабинска Краснодарского края, находясь за рулем автомобиля "Лада-Гранта", не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого машина врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Водитель "Лады" от полученных травм скончался в реанимационном отделении Адыгейской республиканской клинической больницы. В это же медицинское учреждение с различными травмами доставлены четверо пассажиров автомобиля", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что находившийся на момент ДТП за рулем транспортного средства молодой человек ранее был лишен водительского удостоверения. Трое из госпитализированных - жители города Лабинска Краснодарского края в возрасте 19, 20 и 22 лет, четвертый - 19-летний житель Кошехабльского района Адыгеи, уточнили в пресс-службе.

По факту аварии следственным подразделением отдела МВД России по городу Майкопу проводится проверка, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению ДТП, добавили в пресс-службе ведомства.