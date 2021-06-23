Спасатели ликвидировали все очаги возгорания в лесах на территории Башкирии

ТАСС, 23 июня. Специалисты ликвидировали все лесные пожары на территории Башкирии, где горел лес на площади более 44,8 га, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"Действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 130 очагов лесных пожаров на общей площади более 1 457 га, их количество превысило показатель прошлого года за такой же период на 102 очага (1 175 га).

По данным Гидрометцентра РФ, в среду в Уфе 32 градуса тепла, ожидается кратковременный дождь, до конца недели сохранится жаркая погода. 23 июня в лесу прогнозируется от второго до пятого класса пожароопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.