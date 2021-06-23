На стройке в Москве произошел обвал грунта

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один рабочий погиб, а другой получил травмы при обвале грунта на стройке в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Во время проведения строительных работ в районе дома 2Б на Крылатской улице обвалился грунт. Под завалами оказались два рабочих. Один погиб, второй получил травмы", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавшего и погибшего извлекли из-под обвала, выживший рабочий госпитализирован.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по делу проводится проверка, которая поручена Дорогомиловской межрайонной прокуратуре. "В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов", - сообщили в прокуратуре.