Власти Крыма прокомментировали смерть женщины возле станции скорой помощи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Крым опровергло информацию о том, что пожилая жительница Джанкойского района, умершая возле станции скорой помощи, перед этим не могла дозвониться в службу. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Ранее в местных сообществах появилась информация, что пожилая женщина скончалась у станции скорой помощи. При этом утверждалось, что пациентка с 05:00 не могла вызвать бригаду медиков. Однако, данным Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, которые приводит министр, 22 июня в 08:20 на подстанцию скорой помощи в поселке Азовское поступил вызов от прохожих, которые сообщили, что на улице плохо женщине. Дежурная бригада скорой помощи в этот момент находилась на экстренном вызове в селе Стефановка, поэтому диспетчер обратилась в Азовскую врачебную амбулаторию. В 08:30 прохожие самостоятельно привезли больную на подстанцию, сотрудники которой приступили к реанимационным мероприятиям, однако в 09:02 они констатировали смерть женщины.

"Все звонки, поступающие от граждан на номер 103, (Джанкойской станции скорой медицинской помощи) и на мобильный номер вызова скорой помощи подстанции № 30 поселка Азовское сохраняются в архиваторе и записываются. При проведении проверки всех поступивших вызовов с 03:00 до 09:00 22.06.2021 года обращений со схожей причиной вызова не зафиксировано", - отметил Остапенко. Он добавил, что в это время пациенты обращались за экстренной и неотложной помощью, заявки принимались и обслуживались сотрудниками бригады скорой медицинской помощи.

Министр отметил, что инцидент, о котором шла речь в публикациях, произошел в поселке Азовское Джанкойского района. По словам Остапенко, местная станция скорой медицинской помощи функционирует в круглосуточном режиме.