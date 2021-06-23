Трутнев поручил создать штабы ЧС в трех регионах Дальнего Востока из-за подтоплений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в среду поручил главам трех дальневосточных регионов - Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область - создать и возглавить штабы по чрезвычайным ситуациям из-за риска новых подтоплений на Дальнем Востоке.

"Мы заранее предупреждены о чрезвычайной ситуации, значит, надо сделать все возможное, чтобы снизить риски и уменьшить ущерб для граждан. Вот этим всем должны заниматься штабы. Я попросил, чтобы в каждом из перечисленных субъектов - это Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область - были созданы штабы под руководством губернаторов", - сказал журналистам в среду полпред.

Кроме того, вице-премьер дал поручение наладить оперативную работу комиссий по оценке ущерба в отношении предприятий сельского хозяйства и собственности жителей: "После того как комиссия отработает, будет понятен объем средств, необходимых для ликвидации последствий, мы приступим ко второму этапу - это, собственно, уже компенсационные мероприятия, в том числе и за счет средств федерального бюджета".

По данным МЧС, с начала июня на территории Забайкальского края и Амурской области из-за обильных осадков в 14 муниципальных образованиях подтопило более 560 жилых домов, свыше 1 500 приусадебных участков, повреждены 24 моста, 45 участков автомобильных дорог. С 21 июня проводят эвакуацию людей из зон возможного подтопления. Зиничев уточнил, что всего эвакуировано 311 человек, в том числе 61 ребенок. В двух пунктах временного размещения (ПВР) находятся 24 человека, в том числе 12 детей. Всего подготовили 58 ПВР общей вместимостью более пяти тыс. человек.