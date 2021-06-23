Два астраханских подростка утонули во время купания в Волге

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Два мальчика-подростка, унесенные течением реки во время купания в Волге, погибли, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области в среду поступило сообщение о том, что в Наримановском районе в реке Волге при очевидных обстоятельствах утонули два несовершеннолетних мальчика 2006 и 2007 годов рождения.

"Установлено, что двух детей во время купания на ерике Бакланий (впадающего в Волгу) течением унесло в Волгу. На месте работает психолог ГУ МЧС России по Астраханской области", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работали оперативная группа ГУ МЧС России по Астраханской области во взаимодействии с компетентными органами, водолазная группа ФГБУ Каспийский филиал "Морспасслужба", добавили в пресс-службе.