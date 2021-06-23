Жителю Воронежа назначили полгода колонии-поселения за порчу мемориала в Новороссийске

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Суд на Кубани приговорил к шести месяцам колонии-поселения жителя Воронежа, который проходит фигурантом дела о повреждении мемориала в память о жертвах Великой Отечественной войны "Малая Земля" в Новороссийске, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело после повреждения мемориала. По версии следствия, его подозревают в том, что он повредил верхний слой плит мемориала, бросая стеклянные бутылки. Октябрьский районный суд Новороссийска ранее арестовал его на время следствия.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему приезжему из Воронежа Александру Новоточинову. Он признан виновным в повреждении мемориального комплекса "Малая Земля" (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Приговором суда Александру Новоточинову назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии-поселении", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как молодые люди в полуобнаженном виде бросали стеклянные бутылки в мемориальный комплекс. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали о задержании двух человек, в отношении мужчины 2000 года рождения и девушки 1999 года рождения были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").