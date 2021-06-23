Суд в Москве арестовал муниципального депутата Штейн на 15 суток за неповиновение полиции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в среду арестовал на 15 суток муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн, задержанную ранее за неповиновение полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Штейн виновной по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде 15 суток административного ареста", - сказали в суде.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил Штейн меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она является одной из обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм в ходе акции 27 января в Москве.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 27 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.