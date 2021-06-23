Сотрудников морга Боткинской больницы эвакуировали из-за снаряда времен войны

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны нашли около морга Боткинской больницы на севере Москвы, сотрудников в целях безопасности эвакуировали. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, снаряд времен войны обнаружили возле морга Боткинской больницы в ходе работ по замене асфальта. Сотрудники в целях безопасности эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

В данный момент место обнаружения оцеплено, ожидается прибытие саперов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт обнаружения боеприпаса. "На территории Боткинской больницы обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. В связи с этим проводятся все необходимые мероприятия", - сказали в главке.