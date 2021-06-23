Задержанным российским туристам в Чаде вернули технику и документы

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Группе российских туристов, ранее задержанных в Республике Чад, вернули изъятые технику и документы, сообщил ТАСС один из туристов, администратор новосибирского сообщества "Аст-54" в социальной сети "ВКонтакте" Виталий Полищук.

Ранее на странице "Аст-54" была опубликована информация о том, что неделю назад во время автомобильного путешествия по Республике Чад российские туристы, в числе которых Полищук, были задержаны сотрудниками местных силовых структур в городе Файя-Ларжо. Оттуда их доставили самолетом в столицу страны, город Нджамену, вынудив оставить автомобили и большую часть вещей и снаряжения. В группе девять россиян и гражданина Литвы, которая, как стало известно ранее в среду, отправляется на родину.

"Все привезли и отдали", - сказал Полищук. Ранее он рассказал ТАСС, что местные силовики изъяли у путешественников документы, фото и видеотехнику, компьютеры и другие электронные приборы вплоть до фонарей. Полищук не уточнил, когда туристы могут покинуть страну.

Как сообщал ТАСС ранее другой задержанный путешественник Алексей Камерзанов, их группа остается в отеле, куда их поселили власти республики. При этом, визы путешественников уже заканчиваются, сообщил он. Представитель посольства РФ в Чаде ранее сообщил ТАСС, что туристы находятся в безопасности и ожидают вылета на родину, не уточнив, когда это может произойти.