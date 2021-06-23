Суд взыскал с экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и его сообщников 64 млн рублей ущерба

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску АО "Корпорация по развитию Республики Коми" и взыскал с бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, предпринимателя Валерия Веселова, экс-спикера Госсовета Коми Игоря Ковзеля и руководителя компании "Советник" Натальи Моториной более 64 млн рублей ущерба, сообщается на сайте суда.

"АО "Корпорация по развитию Республики Коми" (после переименования - АО "Коми холдинговая компания") обратилось в суд с иском к Гайзеру В. М., Веселову В. П., Ковзелю И. В., Моториной Н. В. о взыскании ущерба в размере 64 млн 26 тыс. 860 рублей, причиненного преступлением. Судебным решением исковые требования АО "Коми холдинговая компания" полностью удовлетворены, с ответчиков солидарно взыскана сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 64 млн 26 тыс. 860 рублей", - говорится в сообщении.

По информации суда, вступившим в законную силу приговором Замоскворецкого районного суда Москвы от 10 июня 2019 года ответчики признаны виновными в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения денежных средств ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми", правопреемником которого является "Корпорация по развитию Республики Коми".

Данным приговором суда установлено, что ответчики, действуя организованной группой, организовали в 2009 году приобретение ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" у ООО "Тамертон Вудворк Миллс Лимитед" 98% долей уставного капитала ООО "Сыктывкарский промкомбинат" по существенно завышенной стоимости в размере 268 млн 183 тыс. 860 рублей, что на 64 млн 26 тыс. 860 рублей больше их реальной рыночной стоимости. Средства в размере более 268 млн рублей были перечислены на расчетный счет компании "Тамертон Вудворк Миллс Лимитед" и в последующем использованы участниками по своему усмотрению. В результате фонду поддержки инвестиционных проектов Коми был причинен ущерб в особо крупном размере - на 64 млн рублей.

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе") и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, 290, 159, 174.1 УК РФ).

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.