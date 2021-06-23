Мосгорсуд 28 июня рассмотрит жалобу на приговор студенту из США, напавшему на полицейских

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор студенту из США Тревору Риду, осужденному за нападение на сотрудников полиции в Москве, 28 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по жалобе на приговор Тревору Риду назначено на 10:00 мск 28 июня", - сказали в суде.

Головинский суд Москвы летом прошлого года признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья") и назначил ему девять лет колонии, взыскав 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Рид обжаловал приговор. Он не признает себя виновным и утверждает, что не помнил, как произошел его конфликт с полицейскими из-за алкогольного опьянения.

Проведение заседания по жалобе Рида неоднократно откладывалось из-за назначения американцу дополнительных экспертиз и состояния его здоровья.