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На Кубани ребенок упал в реку

Девочку унесло течением

КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Ребенок упал в реку в Отрадненском районе Краснодарского края, его унесло течением, ведутся поиски. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю организовало проведение проверки, сообщили ТАСС в ведомстве в среду.

"Двое несовершеннолетних находились на берегу реки, один ребенок упал в реку, девочку унесло течением, ведутся поиски", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства пояснил, что о случившемся сообщила взрослым вторая девочка, после чего поступило обращение в экстренные службы. Инцидент произошел в Отрадненском районе Краснодарского края.

"По данному факту организовано проведение проверки", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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