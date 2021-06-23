На трассе в Ленобласти образовалась пробка из-за столкновения тягача с БТР и внедорожника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Внедорожник Toyota врезался в тягач, перевозивший бронетранспортер, на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, водитель иномарки получил тяжелые травмы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Водитель внедорожника Toyota врезался в тягач "Урал" с прицепом, на котором стоит БТР. В результате водитель Toyota получил тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.

В учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу, ТАСС подтвердили ДТП с участием тягача и внедорожника. По данным учреждения, авария произошла около 18:30 мск на 83-м км федеральной трассы "Скандинавия". Какой груз перевозил тягач, в учреждении не уточнили.

По данным "Упрдора", из-за аварии на трассе образовался затор. "На месте находятся сотрудники ГИБДД, представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, скорая. Образовался затор [длиной] 7 км в оба направления", - сообщили в учреждении.