Суд арестовал главу московского отделения "Другой России" за неповиновение полиции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС /. Кунцевский суд Москвы арестовал на 15 суток главу московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Ольгу Шалину за неподчинение требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновной Шалину по ч. 1 ст. 19.3 (неподчинение законному требованию сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.

Шалина была задержана накануне с участницей Pussy Riot Марией Алехиной. В отношении Алехиной составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Во вторник полиция задержала в Москве муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн, которая вместе с Алехиной проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 27 января. В отношении нее составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, однако Пресненский суд вернул в полицию материалы для устранения недостатков.