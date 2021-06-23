В Белоруссии из-за пожара нарушено электроснабжение населенных пунктов двух областей

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС (Витебская область) нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

"Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки", - сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Ранее в МЧС республики сообщили, что на станции произошел пожар в одной из секций трансформаторной подстанции.

"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС", - цитирует агентство БелТА заявление министерства. По данным ведомства, произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. После получения допуска от энергетиков пожарные приступят к тушению.

Лукомльская ГРЭС расположена в городе Новолукомль Витебской области. Это одна из самых больших станций в республике, генерирующая около трети электроэнергии в стране.