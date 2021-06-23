В северной части Петербурга произошло отключение электричества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Отключение электричества произошло в Калининском районе Петербурга. Как рассказали ТАСС в компании "Россети Ленэнерго", из-за технологического нарушения на подстанции.

"Специалисты [компании] "Россети Ленэнерго" ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации. Бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей. В районы направлены дизель-генераторные установки", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Калининского района города, произошли нарушения в работе двух подстанций. Специалисты выясняют масштаб случившегося.

Движение между станциями красной линии метро "Академическая" и "Девяткино" проходит с увеличенными интервалами пять-семь минут. По информации корреспондента ТАСС, машинисты в метро предупреждают пассажиров о задержках отправления поезда по техническим причинам.

Как передает корреспондент ТАСС, перебои с электричеством наблюдались и в Выборгском районе города. Отключение света, отсутствие мобильного интернета произошли и в городе Мурино в Ленинградской области, граничащем с Калининским районом.