В Ингушетии возбудили дело после стрельбы, в которой погиб человек и трое пострадали

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии возбудили уголовное дело после инцидента, в ходе которого местный житель устроил стрельбу. В результате погиб мужчина и еще три человека ранены, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"В сельском поселении Кантышево между жителями произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате погиб местный житель, три участника конфликта с огнестрельными ранениями доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба МВД по региону, в Кантышево местный житель 1962 года рождения в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры выстрелами из охотничьего карабина "Сайга" ранил четырех человек. Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них умер, трех остальных поместили в хирургическое отделение.

"Стрелок задержан и доставлен в ОМВД России по Назрановскому району, карабин изъят", - добавили в пресс-службе.

В новость внесена правка (23:43 мск) - передается с исправлением формулировки в заголовке, верно - стрельбы.