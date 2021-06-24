В Махачкале пожар оставил без света 28 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 24 июня./ТАСС/. Пожар в Махачкале оставил без света около 30 тыс. жителей. Возгорание уже ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану

"По системе 112 поступила информация о том, что в Махачкале по проспекту Акушинского, 107 горят электрические кабеля и трава. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Электрики на время проведения работ произвели отключение света. Без электроэнергии остаются около 28 тыс. жителей", - сообщили в МЧС.

Отмечается, что подача электроэнергии в дома махачкалинцев возможна только к обеду 24 июня.