Жителя Хабаровска отправили на 4 года в колонию за сбыт наркотиков в особо крупном размере

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил местного жителя в колонию строгого режима за сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"По материалам УФСБ России по Хабаровскому краю осужден житель г. Хабаровска, гражданин Российской Федерации Смолянский В. С., осуществлявший сбыт наркотиков синтетической группы, в особо крупном размере, с использованием сети Интернет. <...> Рассмотрев материалы уголовного дела, Железнодорожный районный суд г. Хабаровска признал Смолянского В.С. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в распространенном релизе.

В начале этого года осужденный начал работать курьером по сбыту наркотических средств. В его обязанности входило получение и расфасовка синтетических наркотиков на меньшие партии для передачи сетевым курьерам через тайники. Мужчину задержали во время закладки крупной партии производного N-метилэфедрона весом около 0,1 кг. Во время обыска по месту жительства было обнаружено и изъято еще около 0,35 кг запрещенного вещества, а также весы и упаковочный материал.

Дело в отношении мужчины возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере"). Позднее задержали еще одного мужчину, который пришел к месту закладки. В отношении него также возбудили дело, оно еще рассматривается в суде.