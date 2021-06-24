Уголовное дело о самоуправстве возбудили в Приморье после массового отключения лифтов

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело о самоуправстве по факту массового отключения лифтов в домах жителей Владивостока, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры края. Всего были отключены более 100 лифтов.

Одна из управляющих компаний заключила договор с организацией по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в многоквартирных домах, которая впоследствии отключила свыше 100 лифтов. "В связи с образовавшейся задолженностью перед указанной компанией принято решение о приостановлении эксплуатации части лифтового оборудования, вследствие чего жители домов были лишены возможности пользоваться общедомовым имуществом. При этом приостановление эксплуатации лифтового оборудования организацией произведено с нарушением установленного законом порядка", - сообщает прокуратура.

По факту нарушений прокуратура района директору компании внесла представление, работа лифтов восстановлена. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство").