Количество подтопленных жилых домов в Приамурье увеличилось до 128

ТАСС, 24 июня. Вода продолжает прибывать в реках Амурской области, за сутки количество подтопленных жилых домов увеличилось до 128. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"По состоянию на 24 июня на территории области подтоплено 128 <…> жилых домов. <…> Подтоплено и шесть участков автомобильных дорог (Магдагачинский район - 1, Зейский район - 1, Сковородинский район - 1, Шимановский район - 1, Благовещенский район - 2) и один автомобильный мост в Благовещенске", - говорится в сообщении.

Дома подтоплены в поселениях Игнашино, Черняево, которое наиболее сильно пострадало от паводка, Толбузино, Нововоскресеновка, Марково. Вода зашла на территорию более чем 280 приусадебных участков. Сутками ранее было подтоплено 117 домов и свыше 200 дворов.

Без транспортного сообщения находятся три населенных пункта: Игнашино, Апрельский, и Сиан. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, проезд невозможен также к поселению Кузнецову. К Игнашину и Маркову организованы лодочные переправы.

По информации правительства Амурской области, из подтопленных поселений эвакуировано 318 человек, в трех пунктах временного размещения находятся 53 человека, остальные - у знакомых и родственников.

Для ликвидации последствий паводка задействованы 534 человека, 168 единиц техники.

В настоящее время в Амурской области при прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и на территории КНР, фиксируются резкие подъемы уровня воды. Введен режим ЧС межрегионального характера. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев накануне на совещании с главами дальневосточных регионов по паводку сообщил, что на территории Амурской области с 24 по 30 июня ожидается паводок с уровнями, сопоставимыми с 2013 годом, когда произошло крупномасштабное наводнение на Амуре. Уровень воды может подняться до 850-1 200 см у разных населенных пунктов, что выше опасных отметок. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.