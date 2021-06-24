На Филиппинах в результате крушения военного вертолета Black Hawk погибли шесть человек

БАНГКОК, 24 июня. /ТАСС/. Военный вертолет S-70i Black Hawk потерпел крушение к северу от Манилы во время ночных тренировок. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Военно-воздушных сил Филиппин.

"Пока выживших не обнаружено. Личности членов экипажа объявят, как только их семьи будут уведомлены должным образом. Мы скорбим о потере", - отмечается в публикации. ВВС Филиппин проведет тщательное расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента, до его завершения полеты всех остальных вертолетов Black Hawk приостановлены.

Позже министр национальной обороны Дельфин Лорензана подтвердил гибель шести человек, находившихся на борту разбившегося вертолета. "Мы в министерстве национальной обороны выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям трех пилотов и трех членов летного экипажа S-70i Black Hawk ВВС Филиппин, которые погибли в результате крушения вертолета <...> недалеко от авиабазы Кларк", - говорится в отдельном заявлении министра.

Разбившийся вертолет является одним из шести S-70i Black Hawk, которые были поставлены ВВС Филиппин в прошлом году, еще пять прибыли в республику в июне текущего года.