{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили в Оренбургской области по факту смерти ребенка от удара током

Следователи проводят следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего

ОРЕНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик погиб в Оренбургской области в результате обрыва высоковольтной линии электропередачи и удара током, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о смерти малолетнего в Гайском городском округе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствием установлено, что 23 июня около 20:00 на участке местности вблизи жилых домов по улице Центральной в селе Новочеркасское Гайского городского округа наступила смерть восьмилетнего местного жителя в результате обрыва высоковольтной линии электропередачи и поражения электрическим током", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи проводят следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Теги
РоссияОренбургская область
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства подростком ребенка
Подросток рассказал, что совершил преступление из личной неприязни
Читать полностью