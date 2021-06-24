Уголовное дело возбудили в Оренбургской области по факту смерти ребенка от удара током

ОРЕНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик погиб в Оренбургской области в результате обрыва высоковольтной линии электропередачи и удара током, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о смерти малолетнего в Гайском городском округе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствием установлено, что 23 июня около 20:00 на участке местности вблизи жилых домов по улице Центральной в селе Новочеркасское Гайского городского округа наступила смерть восьмилетнего местного жителя в результате обрыва высоковольтной линии электропередачи и поражения электрическим током", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи проводят следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего.