В Чехии 45 тыс. семей остались без света из-за ливней

ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Около 45 тыс. семей остались в четверг в Чехии без света из-за ливней, местами переходящих в дожди с грозой. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Бригады электриков ведут работы по устранению неполадок на 55 участках ЛЭП. Наиболее сложная ситуация с поставками электричества на данный момент наблюдается в Центральной и Южной Чехии.

Бригады ремонтников при помощи пожарных устраняют завалы из деревьев, поваленных порывами шквального ветра. Вызванные непогодой трудности стали причиной сбоев в работе национальной железной дороги. Более чем на 20 ее участках ограничено движение поездов. Ливни привели к резкому повышению уровня воды в реках. В некоторых местах возникла угроза наводнений.

В Чехии ливни и грозовые дожди начались в понедельник. Согласно прогнозам метеорологов, перемену погоды в республике следует ожидать в предстоящие выходные дни.