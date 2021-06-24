В девяти районах Якутии сохраняется сложная лесопожарная обстановка

ТАСС, 24 июня. Сложная обстановка в связи с лесными пожарами сохраняется на территории девяти районов Якутии, площадь возгораний в регионе за сутки увеличилась более чем на 18 тыс. га. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского и Томпонского районов, где зарегистрировано 73 очага. Площадь пожаров за сутки увеличилась белее чем на 18 тыс. га за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов и сохранения высоких классов пожарной опасности на территории 12 районов", - сообщили в ведомстве.

"У нас проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. За сутки на территории региона отработано 23 пробы атмосферного воздуха на территории семи районов, превышений ПДК вредных веществ не зарегистрировано", - добавили в ГУ МЧС по Якутии.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на утро 24 июня в Якутии зарегистрировано 114 пожаров на землях лесного фонда на площади 51 643 га. Обстановка осложняется аномально жаркой погодой, температура воздуха в Якутии прогревается до плюс 32 градусов, такая погода сохранится до конца недели. К тушению возгораний привлечены около 2 тыс. человек, более 110 единиц техники, авиация, в том числе самолет Бе-200.

Власти региона запросили у федерального центра дополнительно взрывчатые материалы для прокладки минерализованных полос, также республика нуждается в усилении группировки сил по тушению пожаров. Ранее заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов сообщил журналистам в Красноярске, что федеральный резерв имеется, Якутии будет оказана помощь.