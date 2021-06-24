Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели на пруду двух братьев в Удмуртии

ИЖЕВСК, 24 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух подростков на пруду в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, 23 июня 2021 года около 18:00 11-летний и 14-летний братья утонули, купаясь в пруду на окраине деревни Мещеряки Завьяловского района Удмуртии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках расследования уголовного дела допрашиваются очевидцы, родители детей, руководство муниципального образования. Отмечается, что с учетом собранных материалов будет дана оценка действиям должностных лиц по обеспечению безопасности купания в водоемах района.

В пресс-службе прокуратуры Удмуртии сообщили, что в связи с происшествием ведомством также организованы надзорные мероприятия. В ходе проверки сотрудники прокуратуры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних, об охране жизни и здоровья людей на водных объектах.

По словам председателя правительства региона Ярослава Семенова, в республике на этой неделе утонули семь человек, в связи с чем он поручил комитету по делам ГО и ЧС Удмуртии увеличить количество проверок в отношении муниципальных образований в части обеспечения безопасности на водоемах.