СМИ: ВМС Болгарии обнаружили черный ящик разбившегося в Черном море МиГ-29

СОФИЯ, 24 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы Болгарии (ВМС) обнаружили в четверг черный ящик истребителя МиГ-29 ВВС республики, который 9 июня потерпел крушение в Черном море. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщил телеканал BTV.

В поисковой операции участвовал тральщик "Цибер", катер ВМС и группа со специализированным оборудованием для подводных исследования компании "Гидроремонт". Ожидается, что министр обороны технического правительства страны Георгий Панайотов в ближайшее время выступит со специальным заявлением.

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях на учениях "Шабла-21" 9 июня потерпел крушение в Черном море. Самолет потерял радиосвязь и исчез с радаров сразу после того, как пилот доложил об успешном поражении светящейся мишени. За штурвалом находился начальник штаба эскадрильи 3-й авиационной базы Граф Игнатьево майор Валентин Терзиев, который был объявлен погибшим. Место инцидента было обнаружено, а на дне моря на глубине около 70 метров были найдены множественные мелкие обломки самолета.

Расследование причин происшествия продолжаются.