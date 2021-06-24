СМИ: на востоке Японии 26 школьников госпитализировали из-за боли в области глаз

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 26 учащихся старшей школы в префектуре Канагава на востоке Японии были госпитализированы из-за возникшей у них во время занятий боли в области глаз и горла. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что произошедшее могло быть связано с работой расположенного в классной комнате кондиционера, из которого, по словам школьников, во время урока стал исходить странных запах. Местные врачи оценили состояние пострадавших подростков как легкое, угрозы для их жизни нет.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку в связи с инцидентом.