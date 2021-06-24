Первый замглавы МЧС с губернатором облетели пострадавшие от наводнения районы Забайкалья

ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и начальник краевого главка МЧС Николай Басов совершили облет пострадавших от наводнения районов, передает корреспондент ТАСС.

С вертолета Ми-8 МЧС они осмотрели несколько районов на расстоянии более чем 200 км от Читы. Они посетили село Шелопугино, город Болей и село Ундино-Поселье, оценили ход восстановительных работ, оказание адресной помощи населению сотрудниками МЧС и добровольцами. "Это [наводнение] редчайшее здесь явление по сравнению с [природными] пожарами, которые происходят все время. Паводковая ситуация проходила всегда с наименьшими проблемами. Первое, что я хочу отметить, что никто не погиб, оповещение работает, эвакуация проводилась", - сказал Чуприян.

Он подчеркнул, что после ликвидации последствий паводка на федеральном уровне будет решаться вопрос профилактики и предупреждения наводнений. "Будем рассматривать в комплексном плане, в том числе на заседании правительственной комиссии, если поступят материалы", - добавил первый замглавы МЧС.

В настоящее время паводковая обстановка в Забайкальском крае стабилизируется, уровень воды падает. По данным на 23 июня, в населенных пунктах подтопленными остаются 88 жилых домов, 524 приусадебных участка, 15 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Подтопленных социально значимых объектов нет.

Шелопугино

Жителям села Шелопугино досталось сильнее всего - у многих вода поднялась выше человеческого роста, и они вынуждены были спасаться на крышах. "Мне уже 63 года, а я впервые на лодке плавала, - рассказывает Чуприяну и Осипову загоревшая местная жительница Татьяна Артемьева. - Сосед меня на лодке и отвез. А половина дома утонула, все электроприборы, электромясорубку не успела забрать. Компьютер только стоял на столе - мало-мало работает".

У ее соседей вода поднялась на метр с небольшим от пола. На стене от нее остался характерный темный след. Подпол дома затоплен, в комнатах уже пахнет плесенью. Все вещи вытащили сушиться.

Через пару улиц работают трое сотрудников МЧС, оказывают адресную помощь, разбирая завалы из дров.

Балей

Балей - в прошлом город золотых карьеров и урановых рудников. Сейчас шахты завалены, а из 50 тыс. жителей, трудившихся на предприятиях, здесь осталось менее 20 тыс. человек. Теперь многие проблемы связаны с богатым рудным прошлым. Губернатор не скрывает, что некоторые кирпичные дома фонят, поскольку их раньше отделывали штукатуркой, содержащей радиоактивный торий. Карьеры, где добывали золото, обваливаются, подбираясь к дороге. Наводнение усугубило проблемы. И без того небогатый районный центр вынужден тратиться, ремонтируя дороги, мост через реку Унду и много всякой мелочи, которой набегает на круглую сумму. Глава Балейского района Сергей Гальченко затруднился ответить, во сколько это все обойдется, пока не завершили работу оценочные комиссии. "Я требую от дорожников, а то они не начали делать, пока не пнул", - говорит он. "Ты пинай, пинай. И все остальное, что я тебе сказал, не забывай", - сказал ему губернатор.

Осипов лично сел за руль "УАЗ-Патриот" и осмотрел, что еще нужно сделать. Все это он распределил по подчиненным, попутно рассказав первому замминистра о богатствах региона и его проблемах.

Ундино-Поселье

Ундино-Поселье - еще один пример оставшихся в прошлом богатств и заслуг региона. Бывший колхоз-миллионер, который успешно сеял и растил скот.

В депо "Забайкалпожспас" около пожарных ЗИЛов прошло импровизированное совещание с главой села. Она жалуется на различные проблемы, но постоянно возвращается к теме компенсаций пострадавшим от наводнения. "Получат [компенсацию] все: и те, кто здесь прописан, и те, у кого дачи, а прописка в Чите. Нужно документально все правильно оформить для оценочных комиссий", - успокаивает ее губернатор.

Вопрос плавно перетекает к проблеме природных пожаров. По данным региональных властей, только в этом году поймали почти 100 человек и каждого оштрафовали на 5 тыс. рублей. "Это правильно. Для местного человека - это крупная сумма. И в следующий раз, прежде чем поджигать траву, он подумает", - выразил свое мнение первый замглавы МЧС.