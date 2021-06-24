В ДТП под Владимиром погибли водитель и подросток

ВЛАДИМИР, 24 июня. /ТАСС/. Водитель и подросток погибли, еще трое детей госпитализированы в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с деревом во Владимирской области. По предварительным данным, водитель машины был пьян, сообщили журналистам в четверг в прокуратуре Владимирской области.

"Органами прокуратуры Владимирской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 июня 2021 года в районе 13:00 возле деревни Некрасово Селивановского района. По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии он и 12-летний подросток погибли", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, пострадали еще трое несовершеннолетних детей, находившихся в это время в салоне автомобиля. Как уточнили в УМВД по Владимирской области, они госпитализированы.