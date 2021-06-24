Суд Испании отказался выдать РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина

МАДРИД, 24 июня. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании отказалась экстрадировать в Россию гражданина РФ Сергея Тарасова, который подозревается в мошенничестве. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе юридической инстанции.

По его информации, суд "отклонил [запрос] на экстрадицию в Российскую Федерацию гражданина этой страны Сергея Тарасова, обвиняемого в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах". "Суд отказал в выдаче из-за возможного нарушения его права на справедливое судебное разбирательство в случае экстрадиции", - утверждается в документе.

Как говорится в решении, испанский суд "основывает свой отказ на двух постановлениях, принятых судами Соединенного Королевства и Италии, в которых было отказано в выдаче России двух граждан за действия, аналогичные тем, которые приписываются Тарасову".

По версии агентства Europa Press, Тарасов был задержан в Испании в декабре прошлого года на основании международного ордера на арест, выданного московским судом. В России его обвиняют в членстве в преступной группировке, которая в период с октября по ноябрь 2013 года подделала коммерческие документы, чтобы обманным путем получить контроль над определенными компаниями и заполучить объекты недвижимости.