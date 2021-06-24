Слушания по делу MH17 отложили до 8 июля

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 24 июня. /ТАСС/. Слушания по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года отложены до 8 июля. Об этом объявил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс, закрывая заседание.

"Мы возобновим слушания 8 июля, - сказал он. - В этот день мы огласим свои решения [относительно ходатайств защиты о проведении дополнительных расследований]. В тот же день мы вновь обсудим вопрос о компенсациях".

Слушания, состоявшиеся 24 июня, носили по большей части технический характер. В их ходе прокуратура получила возможность изложить свою позицию по ходатайствам, поданным ранее защитой. В частности, обвинение отметило, что не видит смысла вновь опрашивать российского эксперта из концерна "Алмаз-Антей", его показания уже используются для установления места запуска ракеты, которая могла сбить рейс MH17. В этом контексте прокурор Тейс Бергер напомнил, что на опрос специалиста из РФ уже ушло семь дней. "Да, у защиты есть определенные права, - подчеркнул он. - Однако продолжать опрашивать эксперта до тех пор, пока он не даст ответы, которые адвокаты хотят получить от него, не входят в их число".

Сама защита потратила достаточно много времени, чтобы изложить свою позицию по доступу ко всем материалам и документам следствия, которое проводилось международными экспертами - Совместной следственной группой (ССГ). Из этого огромного объема данных голландская прокуратура, выступающая обвинителем по делу MH17, составила досье. Как сообщалось ранее, это досье насчитывает десятки тысяч страниц, а также большой объем материалов в цифровом виде (фотографий, записи перехваченных разговоров, видеозаписи и т. п.), однако это далеко не все данные, которые были собраны ССГ. Согласно голландскому законодательству, прокуратура должна предоставлять суду документы и материалы, которые не только подтверждают вину обвиняемых, но и носят оправдательный характер. Однако защита считает, что определенные важные сведения могли не попасть в досье. В качестве примера адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, привела доклады об образцах почвы с мест возможного запуска ракеты, которая сбила самолет. По ее убеждению, эти документы крайне важны, однако к делу не приобщены. С учетом этого она в очередной раз обратилась к судьям с просьбой обязать прокуратуру открыть доступ ко всему объему данных, чтобы адвокаты могли изучить их и, возможно, внести в досье какие-то дополнительные материалы, свидетельствующие о невиновности их клиента.

В очередной раз был поднят вопрос о компенсациях. Представитель родственников Арлетта Схейнс обратила внимание на то, что защита так и не заняла никакую позицию по определенным вопросам, касающимся требований о компенсации со стороны родных и близких погибших. В ответ на это тен Дуссхате заявила, что данные вопросы должен комментировать эксперт по украинскому гражданскому праву, а не адвокаты, специализирующиеся на уголовном праве. В конечном счете было решено, что обсуждение данного вопроса должно быть перенесено в письменную форму, а о результатах должно быть доложено суду в установленном порядке.

Авиакатастрофа на Украине

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.