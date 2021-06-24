Прокуратура Генуи передает под суд 60 подозреваемых по делу об обрушении моста в 2018 году

РИМ, 24 июня. /ТАСС/. Как минимум 60 подозреваемых будут переданы под суд по делу об обрушении в 2018 году моста Моранди близ итальянской Генуи. Об этом в четверг сообщает газета la Repubblica со ссылкой на прокуратуру.

Дата начала суда еще не назначена. Фигурантам инкриминируется непреднамеренное убийство, нарушение правил транспортной безопасности, халатность и ДТП со смертельными исходами. По мнению следователей, подозреваемые знали о состоянии виадука и осознавали риски. Тем не менее масштабные работы по обслуживанию объекта откладывались.

По делу проходят еще девять человек и две компании, включая Autostrade per l'Italia (Aspi), которая занимается обслуживанием сети автодорог.

В ноябре прошлого года под домашний арест были помещены бывший главный управляющий Aspi Джованни Кастеллуччи, экс-менеджер по техническому обслуживанию Микеле Донферри Мирелла и главный операционный менеджер Паоло Берти.

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения виадука на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями.

Демонтаж автомобильного моста начался в декабре 2018 года. 3 августа 2020 года прошла церемония открытия нового виадука Сан-Джорджо, а на следующий день мост открылся для движения транспорта.