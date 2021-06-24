В Самарской области следователи начали проверку после столкновения катера и лодки на Волге

САМАРА, 24 июня. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после столкновения катера и лодки на Волге в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту столкновения моторной лодки "Фьерд-460" и надувной лодки "Gladiator-370", в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 18 июня около 20:00 около Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге столкнулись катер с надувной лодкой с двумя взрослыми и шестилетним ребенком на борту, которая следовала вверх по течению. В результате удара 32-летний владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду.

В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства. Спасательные отряды осуществляют поиски пропавшего мужчины.

В своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что моторная лодка принадлежала Жигулевскому заповеднику, на момент происшествия в ней находились два депутата думы Жигулевска - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, Юрий Погиблов и другие неизвестные лица. "Прошла почти неделя. Уголовное дело так и не возбуждено, хотя вина водителя катера очевидна, он пересекал судовой ход под углом, что категорически запрещено. Как написала мне Ольга Безрукова (жена пропавшего мужчины), никто из тех, кто был на "моторке", даже не попытался оказать помощь, хотя на лодке она осталась с пятилетним сыном. Напротив, катер покинул место столкновения и вернулся спустя 15 минут, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров (было пять-шесть, осталось только три)", - написал Хинштейн.

Депутат Госдумы направил обращения по ситуации в Генпрокуратуру и СК РФ. Хинштейн сообщил, что будет инициировать исключение депутатов из партии "Единая Россия" в случае подтверждения данных об оставлении в опасности женщины и ребенка.