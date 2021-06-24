Новгородские следователи проводят проверку из-за травмирования ребенка винтом лодки

ТАСС, 24 июня. Следователи в Новгородской области проводят проверку в связи с травмированием ступни 12-летнего мальчика винтом моторной лодки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по сообщению, выявленному из СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта") по факту получения травмы мальчиком 2009 года рождения винтом моторной лодки", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 23 июня около поселка Хвойное на озере Старское Новгородской области мальчик при прыжке с лодки получил травму от удара о винт. Он порезал кожу и сухожилия пальцев ног, а также получил оскольчатый перелом стопы. После произошедшего мальчика увезли в Санкт-Петербург, где прооперировали в Детской городской больнице №1, в результате чего удалось сохранить ступню.