Ребенок и взрослый утонули в реке в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Два человека - мужчина и его семилетний внук - утонули в реке Аксай Хасавюртовского района Дагестана, еще один ребенок пропал, его ищут. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МВД Дагестана.

"В отдел полиции по Хасавюртовскому району Дагестана поступила информация о том, что примерно в 2 км от села Новосельское Хасавюртовского района на берегу реки Аксай обнаружена одежда взрослого мужчины и двух детей. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В результате поисковых мероприятий было обнаружено тело 66-летнего местного жителя и его семилетнего внука, утонувших во время купания в реке. Ведутся поиски еще одного ребенка, который находился вместе с погибшими", - говорится в сообщении МВД региона.

Уточняется, что на данный момент ребенок не найден.